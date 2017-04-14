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14. 04. 2017

Ефремов останется под стражей до лета

Арест экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 12 июня. Такое решение принял Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу, 14 апреля, сообщает УНН.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей (Ефремова, – ред.) на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 включительно", – сказал председательствующий судья.

Коллегия суда считает, что риски относительно Ефремова не уменьшились и удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

Отметим, предыдущий срок содержания Ефремова под стражей истекает 28 апреля.

Напомним, ГПУ выдвинула Ефремову подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. Сам Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.

Источник: korrespondent.net
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