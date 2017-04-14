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14. 04. 2017

НАТО: Ни один наш член не повторит судьбу Украины

НАТО проводит самое мощное усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, вызванное действиями России после незаконной аннексии Крыма и поддержки конфликта на Востоке Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в Вашингтон, передает Голос Америки.

"Мы должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России, начиная с 2014 года", – сказал Столтенберг.

По его словам, мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, котрый разворачивается непосредственно у границ Турции – одного из крупнейших союзников НАТО.

"В то время, когда мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка лучших друзей и союзников в мире", – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО применит к России ту же стратегию, что и к СССР. Он считает, что Россия стала более агрессивной.

Также генеральный секретарь НАТО считает, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.

Источник: korrespondent.net
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