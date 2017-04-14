В Украину после Пасхи придет похолодание

В Украине с 19 апреля существенно похолодает, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. "По предварительным прогнозам, с 19 апреля ожидается серьезный, мощный и длительный заток холодного воздуха… Дневная температура не будет превышать 10 градусов тепла, а ночью вероятны нули даже ниже. При сочетании осадков и такой низкой температуры возможен мокрый снег", – написала Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозам, наиболее неблагоприятной погода будет в западных областях Украины: осадки, высока вероятность мокрого снега и холод.

При этом Диденко сообщила, что сегодня, 14 апреля, в большинстве областей ожидаются дожди, местами с грозами. Дневная температура воздуха составит +8…14°С, ветер будет западный, порывистый со скоростью 5-12 м/с.

В свою очередь в Укргидрометцентре предупреждают о заморозках в ночь на 15 апреля в западных и Житомирской областях, а 16 апреля – в большинстве областей Левобережья.

Напомним, в Киев весна пришла на 11 дней раньше календарной метеорологическая весна.

Источник: korrespondent.net