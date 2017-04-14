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14. 04. 2017

Умер избитый торнадовцем в СИЗО заключенный

 
Экс-торнадовец Илья Холод избил сокамерника Матвеева, который спустя двое суток скончался. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на пресс-секретряь замминистра юстиции Юрия Маслака.
 
Инцидент произошел в Лукьяновском СИЗО. Экс-боец батальона "Торнадо" Илья Холод во время прогулки избил Матвеева. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 удовлетворении половой страсти неприродным способом, совершенное по отношению к малолетним.
 
Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. 
 
Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет. 
 
Напомним, ранее суд вынес приговор бойцам Торнадо, при этом сами торнадовцы отказались присутствовать на оглашении приговора.
 
Опубликовано видео конфликта "Торнадо" в СИЗО

Источник: korrespondent.net
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