Умер избитый торнадовцем в СИЗО заключенный

Экс-торнадовец Илья Холод избил сокамерника Матвеева, который спустя двое суток скончался. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на пресс-секретряь замминистра юстиции Юрия Маслака.
Инцидент произошел в Лукьяновском СИЗО. Экс-боец батальона "Торнадо" Илья Холод во время прогулки избил Матвеева. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 удовлетворении половой страсти неприродным способом, совершенное по отношению к малолетним.
Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают.
Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет.
Напомним, ранее суд вынес приговор бойцам Торнадо, при этом сами торнадовцы отказались присутствовать на оглашении приговора.
Опубликовано видео конфликта "Торнадо" в СИЗО
Источник: korrespondent.net