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14. 04. 2017

Умер экс-глава милиции Ровенщины, в которого стрелял сын

В больнице скончался бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, в которого стрелял сын-прокурор. Об этом сообщил заместитель главы Ровенского областного совета Алексей Бучинский на своей странице в Facebook в пятницу, 14 апреля.

"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки", – написал Бучинский и выразил соболезнования родным.

Напомним, 1 апреля в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий и ранили ее мужа – Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

В совершении преступления Нацполиция заподозрила сына пострадавшего Игоря Чайку, который работает прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Тернопольской области.

Позже Игорь Чайка добровольно пришел в прокуратуру.

Источник: korrespondent.net
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