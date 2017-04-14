Умер экс-глава милиции Ровенщины, в которого стрелял сын

В больнице скончался бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, в которого стрелял сын-прокурор. Об этом сообщил заместитель главы Ровенского областного совета Алексей Бучинский на своей странице в Facebook в пятницу, 14 апреля.

"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки", – написал Бучинский и выразил соболезнования родным.

Напомним, 1 апреля в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий и ранили ее мужа – Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

В совершении преступления Нацполиция заподозрила сына пострадавшего Игоря Чайку, который работает прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Тернопольской области.

Позже Игорь Чайка добровольно пришел в прокуратуру.

Источник: korrespondent.net