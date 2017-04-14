Клименко прокомментировал закон о рынке электроэнергии

Принятый 13 апреля Верховной Радой закон об энергетическом рынке вводит для украинцев абонплату за свет, меняет принцип формирования цены за электричество и внедряет коррумпированную модель бартера из 90-х годов. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.

Он напомнил, что сегодня в Украине пока еще действует так называемая британская модель, когда вся электроэнергия (как дешевая – гидро- и атомная, так и дорогая – тепловая, альтернативная, возобновляемая), сливается воедино. Ее стоимость усреднена для всех потребителей – домохозяйств и предприятий.

"После принятия закона… продажа всей электроэнергии будет переведена на прямые контракты. Но купить дешевую электроэнергию простой гражданин не сможет. Дело в том, что закон вводит посредников, которые будут формировать предложение", – отметил Клименко.

По его мнению, новый закон вводит бартер – "наиболее коррумпированную модель из всех возможных". А "вишенкой на торте" в новых схемах Клименко называет абонплату за электричество, внедрение которой было требованием ЕС.

"По факту это брат-близнец той самой абонплаты за "газораспределительные сети", которая недавно была приостановлена после возмущения общественности", – отметил экс-министр.

Ранее Клименко рассказал о новой схеме при экспорте электроэнергии в Молдову ДТЭК Трейдинг.

Источник: korrespondent.net