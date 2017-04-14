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14. 04. 2017

Facebook заблокировал тысячи аккаунтов во Франции

Социальная сеть Facebook заблокировала 30 тысяч аккаунтов своих пользователей во Франции накануне президентских выборов в этой стране, как часть всемирной кампании против дезинформации. Об этом сообщает Associated Press.

В самой соцсети заявили, что это было сделано с целью "уменьшить распространение недостоверной информации, включая спам, дезинформацию и другой мошеннический контент, который часто используется создателями поддельных учетных записей".

В Facebook утверждает, что на заблокированных аккаунтах была зафиксировна "неаутентичная активность".

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта хакеры взломали страницу президента Франции Франсуа Олланда в Facebook и разместили на ней приглашение на вечеринку по случаю его отставки.

Facebook ограничил работу аккаунта Russia Today

Источник: korrespondent.net
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