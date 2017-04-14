Лента RSS
Подписаться на ленту
14 апреля 2017, пятница, 14:14
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
14. 04. 2017

Узбекистан предупреждал о стокгольмском террористе

Ташкент передавал западным партнерам данные о противоправной деятельности Рахмата Акилова, сознавшегося в совершении теракта в Стокгольме. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу, 14 апреля.

По его словам, информация была направлена "одному из западных партнеров для передачи Швеции". Так, Акилов связывался через соцсети с соотечественниками в Узбекистане и агитировал их к деятельности против государственной власти и правоохранительных органов, а также пропагандировал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство".

Ранее источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщили, что Ташкент объявил Акилова в международный розыск в феврале после того, как против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, связанным с исламским экстремизмом.

Сообщалось, что Акилов, этнический таджик с гражданством Узбекистана, попал под влияние таджикской ячейки ИГ, уже находясь в Швеции. В 2015 году он пытался въехать в Сирию для участия в гражданской войне, однако был задержан турецкими властями и депортирован в Швецию, поскольку в этой стране он запросил политическое убежище.

Недавно Акилов признался в совершении террористического акта 7 апреля в центре Стокгольма. Тогда грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Погибли четыре человека – две подданных Швеции, бельгийка и британец.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Похоже ты опять наступил на грабли.
— Это не я наступил на грабли, это грабли перешли в наступление.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.