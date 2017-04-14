Узбекистан предупреждал о стокгольмском террористе

Ташкент передавал западным партнерам данные о противоправной деятельности Рахмата Акилова, сознавшегося в совершении теракта в Стокгольме. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу, 14 апреля.

По его словам, информация была направлена "одному из западных партнеров для передачи Швеции". Так, Акилов связывался через соцсети с соотечественниками в Узбекистане и агитировал их к деятельности против государственной власти и правоохранительных органов, а также пропагандировал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство".

Ранее источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщили, что Ташкент объявил Акилова в международный розыск в феврале после того, как против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, связанным с исламским экстремизмом.

Сообщалось, что Акилов, этнический таджик с гражданством Узбекистана, попал под влияние таджикской ячейки ИГ, уже находясь в Швеции. В 2015 году он пытался въехать в Сирию для участия в гражданской войне, однако был задержан турецкими властями и депортирован в Швецию, поскольку в этой стране он запросил политическое убежище.

Недавно Акилов признался в совершении террористического акта 7 апреля в центре Стокгольма. Тогда грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Погибли четыре человека – две подданных Швеции, бельгийка и британец.

Источник: korrespondent.net