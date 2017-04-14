Генерал обвинил Муженко в гибели десантников

Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в халатности, повлекшей гибель украинских десантников и членов экипажа Ил-76 в аэропорту Луганска, заявил, что не отдавал приказа о вылете рейса. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По мнению Назарова, такие распоряжения были прерогативой тогдашнего руководителя антитеррористического центра Виктора Муженко.

"Определили человека, на которого можно все это повесить – эти 49 жизней. И пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства", – прокомментировал он вердикт суда.

Каким образом организовывался перелет Ил-76 13 июня 2014 года, Назаров не знает.

"Это была полностью ответственность руководителя оперативной группы", – сказал генерал.

По его словам, все приказы тогда отдавал непосредственно руководитель антитеррористического центра, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось Генеральным штабом и командованием воздушных сил", – утверждает Назаров.

Напомним, 27 марта Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову. Он был осужден на семь лет лишения свободы.

Генерал обвинил экипаж сбитого Ил-76

Источник: korrespondent.net