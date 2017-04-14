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14. 04. 2017

Генерал обвинил Муженко в гибели десантников

 
Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в халатности, повлекшей гибель украинских десантников и членов экипажа Ил-76 в аэропорту Луганска, заявил, что не отдавал приказа о вылете рейса. Об этом он заявил в интервью ТСН.
 
По мнению Назарова, такие распоряжения были прерогативой тогдашнего руководителя антитеррористического центра Виктора Муженко.
 
"Определили человека, на которого можно все это повесить – эти 49 жизней. И пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства", – прокомментировал он вердикт суда.
 
Каким образом организовывался перелет Ил-76 13 июня 2014 года, Назаров не знает.
 
"Это была полностью ответственность руководителя оперативной группы", – сказал генерал.
По его словам, все приказы тогда отдавал непосредственно руководитель антитеррористического центра, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко.
 
"Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось Генеральным штабом и командованием воздушных сил", – утверждает Назаров.
 
Напомним, 27 марта Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор Назарову. Он был осужден на семь лет лишения свободы.
 
Генерал обвинил экипаж сбитого Ил-76

Источник: korrespondent.net
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