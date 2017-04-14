В Киеве открыли альтернативное посольство России

В Киеве презентовали альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине "Дом Свободной России". Об этом говорится на сайте проекта.

Такое "посольство" является открытой платформой для диалога и исследований о России.

Проект был создан для эмигрантов и беженцев из России в Украине, российской диаспоры в Украине и Восточной Европе.

В Общественный совет альтернативного посольства вошли представители ряда украинских общественных организаций и русской диаспоры а также журналисты, в том числе: тележурналист Евгений Киселев; политолог, политический беженец Михаил Савва; руководитель КримЅОЅ Тамила Ташева; журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова; политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, а также главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон.

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В "посольство" также войдут гуманитарный инфо-проект EmigRussia.org, а также проект "Слова Свободы ", который помогает отправлять письма политзаключенным в России.

Отмечается, что "Дом" работает при содействии European Endowment for Democracy, а также Фонда Бориса Немцова за Свободу.

Напомним, ранее в Киеве заблокировали здание Россотрудничества.

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Источник: korrespondent.net