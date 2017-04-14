Медведчук прокомментировал реформы Кабмин Гройсмана

Условия, на которых Кабмин Владимира Гройсмана подписал меморандум с МВФ, позволили окончательно убедиться, что нынешнее правительство проводит реформы не в интересах украинцев. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук. "Ни у кого не вызывает сомнений, что "реформы" Гройсмана проводятся не в интересах Украины и ее граждан, а в интересах олигархов, ФПГ и международных ростовщиков", – уверен он.

Медведчук напомнил, что кроме борьбы с коррупцией премьер обещал также провести приватизацию – "взвешенно и поэтапно… грамотно, готовя объекты к приватизации… на выгодных условиях".

"Но не прошло и года, как Киев подписал Меморандум с МВФ, предусматривающий распродажу крупных и средних госпредприятий. Можно не сомневаться ― сверхбыстро и крайне выгодно… не для Украины… Кроме того, правительство пошло на уступки МВФ и обязалось открыть рынок земли, тем самым окончательно и бесповоротно сдав интересы украинского народа", – отметил Медведчук.

Ранее Гройсман заявил, что для изменения ситуации в стране необходимо провести пять ключевых реформ в 2017 году.

Источник: korrespondent.net