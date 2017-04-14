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14. 04. 2017

Под Администрацией президента бастовали АТОшники

 
Акция протеста прошла сегодня, 14 апреля, в 12 часов. Митингующие, среди которых были участники АТО и волонтеры, требовали прекращения финансирования украинскими олигархами российской агрессии на Донбассе.
 
В частности, участники пикета требовали от Порошенко прекратить финансовую поддержку Российской Федерации, или "уезжать к своим кремлевским бизнес-партнерам". 
 
"Мы требуем от Петра Алексеевича закрыть кондитерскую фабрику Рошен в Липецке, потому что налоги от нее идут в российский бюджет, а значит – поддерживают оккупантов", – подчеркнули участники митинга.
 
По мнению организаторов акции, президент давно перестал думать об Украине и сосредоточился на своих бизнес-интересах. Поэтому активисты подарили ему билет на поезд до Липецка, чтобы Порошенко решил: "что ему важнее - народ Украины, или свой бизнес".
 
В руках участники акции держали платы: "Не покупайте Рошен – он спонсирует российского агрессора", "Рошен в Україні дорожче ніж в Росії".
 
Также участники акции запустили под администрацию три живых петуха со словами, что в следующий раз они "запустят ему другого петуха, красного".
 
Напомним, ранее сообщалось, что в РФ продлили арест фабрики Roshen в Липецке.
 
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Источник: korrespondent.net
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