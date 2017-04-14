Доходы Путина и Медведева снизились - декларации

Доходы Путина по результатам 2016 года составили 8,86 млн рублей. Об этом сообщил сайт Кремля в пятницу.

В 2015 году доходы президента РФ составляли 8,9 млн рублей. Таким образом, они упали примерно на 1%. В 2015 году по сравнению с 2014 рост составлял 16%.

Сообщается, что в собственности у Путина находится земельный участок площадью 1500 кв. м, квартира на 77 кв. м и гараж. В пользовании у Путина находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

Согласно декларации, президент РФ владеет несколькими транспортными средствами: двумя Волгами ГАЗ-21, Нивой и автомобильным прицепом Скиф.

Изменений в составе имущества президента за 2016 год не произошло, следует из декларации.

А премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,58 миллиона рублей. В 2015 году доход у него составил почти 8,8 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ. В 2014 году доход составил более 8 миллионов рублей, в 2013 году заработок Медведева, согласно декларации, составлял 4,2 миллиона рублей. Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок 47 соток, в собственности - квартира площадью 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Супруга главы правительства РФ, как в прошлом и в позапрошлом годах, в этот раз ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании - квартира в 367,8 квадратных метра. Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал доклад о теневых доходах Медведева. Сам Медведев назвал это расследование "чушью и бумажками". Как три Кремля. Навальный показал "дачу Медведева"

Источник: korrespondent.net