Три миллиона за Беслан. РФ снова проиграла в суде

Россия снова проиграла в международном суде, на этот рад родственникам жертв, пострадавших в Бесланской трагедии.

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не расследовали должным образом все обстоятельства теракта и причины гибели заложников, а также допустили «чрезмерное применение смертоносной силы».

При этом ЕСПЧ не стал высказываться по поводу того, привели ли действия правоохранительных органов к значительному увеличению количества жертв среди заложников.

Корреспондент.net вспоминает Бесланскую трагедию.

Громкий теракт

1 сентября 2004 года среднюю школу №1 в Беслане захватили террористы и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1200 человек, которые все это время находились в спортивном зале.

В итоге, жертвами теракта стали 334 человека, 180 из которых — дети, большинство из них погибли во время штурма силовиков.

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. Единственного оставшегося в живых террориста, захватившего школу — Нурпаши Кулаева — приговорили к пожизненному лишению свободы в мае 2006 года.

Решение ЕСПЧ

Иски в Европейский суд по правам человека были поданы в период с июня 2007 года по май 2011-го. В Страсбургский суд обратились 409 россиян — среди них были пострадавшие и родственники погибших в ходе террористической атаки на школу, а также во время ее осады и штурма.

Заявители хотели добиться от ЕСПЧ независимого расследования, чтобы выяснить, действительно ли государство сделало все для предотвращения захвата заложников и для минимизации потерь при их освобождении. Кроме того, они хотели установить имена тех, кто не смог обеспечить безопасность детей.

Суд подробно разобрал все события, которые произошли в сентябре 2004 года, а также признал чрезмерное применение силы властями во время штурма школы.

Несоизмеримость применения смертоносной силы российскими властями ЕСПЧ признает уже не впервые. В 2011 году в Страсбурге вынесли вердикт по другому теракту — делу «Норд-Оста». Тогда суд тоже признал, что в ходе штурма захваченного террористами здания театрального центра на Дубровке российские силовики допустили нарушения и постановил выплатить 64 заявителям около 1,3 миллиона евро. Но само решение о штурме, по мнению ЕСПЧ, права заложников не нарушало.

В случае с Бесланом Европейский суд тоже не признал, что действия российских властей привели к гибели заложников. Судьи отметили, что операция по спасению прошла тяжело из-за большого количества заложников и хорошей подготовленности террористов.

Трое судей не согласились с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане.

"Имелось два особых мнения по решению суда, не совпавших с общим решением суда: одно было представлено судьями Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (РФ), а второе — судьей Пинто де Альбукерке (Португалия)", — отмечается в решении суда.

Всего в слушаниях участвовали семь судей.

Реакция в России

В общественной организации «Матери Беслана», которая и инициировала обращение в Европейский суд, заявили, что в ближайшее время они планируют обратиться в Верховный суд РФ для пересмотра дела о захвате школы, основанием для которого станет решение ЕСПЧ.

В российском Минюсте заявили, что намерены обжаловать решение Европейского суда, поскольку обвинения в применении неизбирательного вооружения — беспочвенны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно подвергалась нападениям террористов, поэтому выводы ЕСПЧ о недостаточных действиях Москвы неприемлемы.

В то же время пресс-секретарь президента признал, что эмоциональные суждения в данном случае неуместны, свою оценку должны дать юристы. Он заверил, что власти предпримут все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.

Источник: korrespondent.net