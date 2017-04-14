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14. 04. 2017

В ОБСЕ назвали ситуацию на Донбассе "болотом"

Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал ситуацию на Донбассе "болотом", так как она ни улучшается, ни ухудшается. Об этом он заявил на брифинге.

"Все, что мы видим, - затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается", - сказал он.

По его словам, ситуация будет оставаться такой до тех пор, "пока люди, которым принадлежит власть, предпочитают, чтобы все так и оставалось".

Хуг напомнил, что ОБСЕ постоянно слышит о том, что стороны возобновили свои обязательства по прекращению огня, но это длится только определенный период времени.

"Этот конфликт уже длится третий год, целая когорта людей - ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики - работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на гору тяжелый камень, который, почти достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз", - резюмировал он.

Ранее Хуг выразил раздражение заявлениями политиков о возобновлении соглашений, которые ежедневно массово нарушаются сторонами конфликта в Донбассе.

В конце марта в ОБСЕ сообщали, что с начала года на Донбассе погиб 21 мирный житель.

Источник: korrespondent.net
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