В ДНР заявили о готовности переговоров с Порошенко

Так называемый глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из сепаратистских каналов.
"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - сказал Захарченко во время прямой линии.
По его словам, в ДНР готовы разговаривать с украинским лидером, чтобы "искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны".
Напомним, ранее Захарченко предложил закрыть въезд на территорию "республики" экс-президенту Украины Виктору Януковичу и членам его бывшей партии.
В ДНР установили "госграницу" с Украиной
Источник: korrespondent.net