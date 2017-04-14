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14. 04. 2017

В ДНР заявили о готовности переговоров с Порошенко

Так называемый глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из сепаратистских каналов.
 
"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - сказал Захарченко во время прямой линии.
 
По его словам, в ДНР готовы разговаривать с украинским лидером, чтобы "искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны". 
 
Напомним, ранее Захарченко предложил закрыть въезд на территорию "республики" экс-президенту Украины Виктору Януковичу и членам его бывшей партии. 
 
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Источник: korrespondent.net
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