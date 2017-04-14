В ДНР заявили о готовности переговоров с Порошенко

Так называемый глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из сепаратистских каналов.

"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - сказал Захарченко во время прямой линии.

По его словам, в ДНР готовы разговаривать с украинским лидером, чтобы "искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны".

Напомним, ранее Захарченко предложил закрыть въезд на территорию "республики" экс-президенту Украины Виктору Януковичу и членам его бывшей партии.

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Источник: korrespondent.net