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14. 04. 2017

В Лас-Вегасе горело известное казино

 
В американском Лас-Вегасе произошел пожар в отеле-казино Bellagio, который прославился благодаря фильму 11 друзей Оушена. О пожаре сообщает CBS News.
 
Тушению пожара мешало местоположение очага возгорания, однако через некоторое время спасатедям удалось справиться с огнем.
 
Пожар начался на крыше комплекса на южной стороне отеля. На видео заметно, что огонь распространяется на другие здания, языки пламени поднимались на 9-12 метров.
 
По словам очевидцев, некоторые игроки хотели продолжать игру несмотря на огонь, "пока у них есть фишки".
 
Сообщений о пострадавших не поступало.
 
 
Напомним, в марте сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном казино-отеле Bellagio в Лас-Вегасе.
 
В Лас-Вегасе взорвали знаменитое казино

Источник: korrespondent.net
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