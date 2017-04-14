В Лас-Вегасе горело известное казино

В американском Лас-Вегасе произошел пожар в отеле-казино Bellagio, который прославился благодаря фильму 11 друзей Оушена. О пожаре сообщает CBS News.

Тушению пожара мешало местоположение очага возгорания, однако через некоторое время спасатедям удалось справиться с огнем.

Пожар начался на крыше комплекса на южной стороне отеля. На видео заметно, что огонь распространяется на другие здания, языки пламени поднимались на 9-12 метров.

По словам очевидцев, некоторые игроки хотели продолжать игру несмотря на огонь, "пока у них есть фишки".

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, в марте сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном казино-отеле Bellagio в Лас-Вегасе.

В Лас-Вегасе взорвали знаменитое казино

Источник: korrespondent.net