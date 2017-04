США показали удар "матери всех бомб" в Афганистане

Пентагон опубликовал видеозапись вчерашнего взрыва своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B ("матери всех бомб") в Афганистане.

Накануне впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США - GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F