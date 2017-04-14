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14. 04. 2017

США показали удар "матери всех бомб" в Афганистане

Пентагон опубликовал видеозапись вчерашнего взрыва своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B ("матери всех бомб") в Афганистане.

Накануне впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США - GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017

Президент США Дональд Трамп назвал бомбардировку США в Афганистане "еще одним успешным событием".

Отметим, что прошлое опубликованное видео взрыва GBU-43/B показывает испытания в 2003 году.

Источник: korrespondent.net
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