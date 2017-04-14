Китай: В войне США и КНДР не будет победителей

"Если война на самом деле произойдет, она приведет лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей", - сказал он.
Китайский министр также подчеркнул, что странам стоит вернуться к диалогу.
"Мы призываем все стороны прекратить взаимные провокации и угрозы и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля", - добавил он.
Напомним, что атомный авианосец США уже на расстоянии удара по КНДР. Американская ударная группа ВМС прибыла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания Северной Кореи.
Накануне Северная Корея пригрозила США, заявив, что в случае "хоть малейшей провокации" нанесети ответный удар.
Источник: korrespondent.net