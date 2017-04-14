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14. 04. 2017

Китай: В войне США и КНДР не будет победителей

Глава МИД Китая Ван И заявил, что в случае военного конфликта между Северной Кореей и США победителй не будет, передает AP.

"Если война на самом деле произойдет, она приведет лишь к многочисленным потерям. В ней не будет победителей", - сказал он.

Китайский министр также подчеркнул, что странам стоит вернуться к диалогу.

"Мы призываем все стороны прекратить взаимные провокации и угрозы и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля", - добавил он.

Напомним, что атомный авианосец США уже на расстоянии удара по КНДР. Американская ударная группа ВМС прибыла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания Северной Кореи.

Накануне Северная Корея пригрозила США, заявив, что в случае "хоть малейшей провокации" нанесети ответный удар.

Источник: korrespondent.net
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