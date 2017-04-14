Порошенко создал единый реестр военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Едином государственном реестре военнообязанных", который 16 марта приняла Верховная Рада.

Как сообщает УНИАН, законом определено, что основными задачами Реестра является "ведение воинского учета граждан Украины - военнообязанных (призывников) планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, имеющие право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно военного учета".

Согласно закону, в Реестр вносятся и хранятся в базе данных такие сведения о военнообязанных (призывников), как персональные данные и служебные данные. При этом согласие военнообязанных (призывников) на обработку их персональных данных для целей Реестра не нужна.

Законом определено, что владеет реестром Минобороны, а распорядителем - Генштаб ВСУ. Вести реестр обязали районные военкоматы.

В законе подчеркивается, что государство гарантирует защиту базы данных Реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом, незаконного использования сведений Реестра, нарушения целостности базы данных Реестра и его аппаратного или программного обеспечения.

Напомним. ранее МИД Украины потребовал отменить призыв для крымчан.

Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году

Источник: korrespondent.net