Выставка «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока» открылась в Астане

7 апреля в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие международной выставки современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока». Проект организован при поддержке Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан.

В экспозиции выставки, стартовавшей в декабре минувшего года в Минске и затем продолжившей свою работу в Москве, представлены около 80 живописных работ, которые были предоставлены художниками из 28 стран мира. Художники, представляющие свои работы на выставке, как признанные мэтры современного изобразительного искусства, так и молодые, получившие профессиональное признание в своих странах. Экспозиция выставки построена таким образом, что при всем разнообразии работ она воспринимается как единое целое, в котором ярко определяется самобытность каждой страны-участницы.

Инициатором уникального выставочного проекта выступили белорусский художник, лауреат государственной премии профессор Виктор Альшевский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.

Среди участников выставки – Зураб Церетели (Москва, Россия), Виктор Альшевский (Минск, Беларусь), Ерлан Назаркул (Астана, Казахстан), Любен Генов (София, Болгария), Ульрех Уффрехт (Ulrich Uffrecht, Берлин, Германия), Луиш Родригиш (Luis Rodrigues, Лиссабон, Португалия), Корнелиу Василеску (Corneliu Vasilescu, Бухарест, Румыния), Тибо Дирикс-Висшерс (Thibaud Diericks-Visschers, Брюссель, Бельгия), Ирина Шувалофф (Хельсинки, Финляндия) и др.

Идея выставки родилась в непростой период обострения политических и социальных противоречий в современном мире. Именно поэтому инициатором арт-проекта выступило Министерство иностранных дел Беларуси в содружестве с художниками, чтобы показать объединяющую силу искусства в современном мире.

«Масштаб арт-проекта – это исследование, интеллектуальное путешествие и создание нового информационного пространства через столицы мира; это стремление увидеть, сопоставить и осмыслить само явление духовной культуры каждой столицы, каждого государства, каждого авторского проекта; это желание постичь высшее единство нашего собственного духа», – так комментирует концепцию выставки ее куратор и участник выставки от Беларуси Виктор Альшевский.

Символично, что именно Минск, город в центре Европы, и Астана, город в центре Азии, сегодня становятся центрами объединения и построения общего культурного пространства, которое сближает страны и народы Великого шелкового пути.

Выставка «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока» является продолжением культурного диалога между Казахстаном и Беларусь, так в 2016 году в Национальном музее РК с успехом прошла фотовыставка белорусской художницы Марины Батюковой «Сула. Непрерванное».

Выставочный проект реализован совместно Министерством иностранных дел Республики Беларусь, Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Посольством Республики Беларусь в Казахстане и проходит под официальным патронатом ЮНЕСКО.

Выставка в Астане продлится до 15 мая.