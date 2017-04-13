Проект "Я вижу!": офтальмологи проверят зрение детям из Гомельской области

До конца 2017 года мобильные бригады офтальмологов проверят зрение у детей в крупнейшем регионе Беларуси - Гомельской области. При необходимости детям окажут офтальмологическую помощь. Обследование пройдет в рамках благотворительного проекта «Я вижу!». Всего планируется осмотреть около 14 тысяч детей из 14 районов региона.

Организаторы проекта - Белорусский детский фонд и компания velcom, при поддержке Гомельского облисполкома. Цель проекта заключается в организации своевременной диагностики и оказании врачебной помощи детям, проживающим в сельской местности. Особенно в тех местах, где затруднена или отсутствует возможность с необходимой периодичностью посещать врача в поликлинике.

Для решения проблемы в Гомеле и Мозыре созданы две мобильные бригады офтальмологов, на специальных авто, с необходимым современным оборудованием. Врачи будут выезжать в школы удаленных районов Гомельской области.

Диагностика проводится сразу на нескольких аппаратах с получением конкретных рекомендаций для каждого ребенка. При необходимости выписываются рецепты на медикаменты и очки. В сложных ситуациях дети будут направляться на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры. Информация о состоянии здоровья школьников передается в районные поликлиники и классным руководителям.

Осмотры в рамках проекта уже проведены в Буда-Кошелевском и Житковичском районах. По данным на 7 апреля, в Буда-Кошелевском районе осмотрен 681 ребенок, из которых у почти 50% (340 человек) выявлены патологии. У 250 детей нарушения зрения выявлены впервые – это у 73% от числа детей со сниженным зрением.

В Житковичском районе осмотрено 727 детей, из которых у 26% выявлены патологии, что составляет 67% от количества осмотренных детей со сниженным зрением.

До конца 2017 года работа будет проведена в Ветковском, Добрушском, Кормянском, Лоевском, Чечерском, Брагинском, Ельском, Лельчицком, Наровлянском, Петриковском, Октябрьском и Хойникском районах Гомельской области.

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда, инициатора проекта «Я вижу!», рассказала о том, что реализация проекта уже показала значимые результаты в ходе работы в Могилевской области в 2016 году. За это время были осмотрены почти 13 тысяч детей. Нарушения зрения были выявлены у 27,3% из них, причем у 56,6% от количества осмотренных со сниженным зрением те или иные офтальмологические заболевания были диагностированы впервые. Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 1 723 ребенка получили рецепты на очки. 17 детей были направлены на оперативное лечение, 44 ребенка записаны на консервативное лечение, 9 детей были направлены на углубленное обследование.

«Теперь мы собираемся продолжить работу в Гомельской. - подчеркнула Ирина. - Наш проект - яркий пример эффективного сотрудничества общественной организации, коммерческой компании и государства. Когда все стороны обьединяют усилия для помощи детям, оказания им диагностической и практической помощи - это особенно радует. К тому же, мы уверены, что проект обратит внимание родителей на своевременную заботу о здоровье детей».

Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Республики Беларусь, отметила, что болезни органов зрения занимают второе место по детской заболеваемости. По ее словам, ранняя диагностика и профилактика может уменьшить количество офтальмологических заболеваний.

«Проект «Я вижу!» помогает детям из удаленных сельских регионов, - подчеркнула она, - в которых нет детских и взрослых офтальмологов, получить своевременную медицинскую консультацию. Управление здравоохранения в свою очередь работает над хорошей обеспеченностью регионов специалистами должного уровня, но один случай – когда родители привозят ребенка на осмотр, и совсем другой – когда в регионы выезжают бригады врачей-профессионалов».

Расходы на реализацию проекта в Гомельской области компенсированы средствами, собранными компанией velcom в ходе благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто». Из прибыли с каждого проданного смартфона или планшета в период с 19 по 31 декабря 2016 года компания перечисляла 5 рублей на специальный счет. Всего удалось собрать 158 140 рублей.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom, также подчеркнул эффективность проведения проекта в 2016 году. Он отметил, что в сельской местности, как нигде, актуальна проблема своевременной диагностики и получения квалифицированной офтальмологической помощи. По его мнению, своевременное обнаружение проблем, особенно в области офтальмологии, имеет решающее значение в успешном лечении.

«В 2017 году мы также делаем дополнительный акцент на профилактике нарушений зрения. - заметил он. - Поэтому проект «Я вижу!» затронет еще больше детей и родителей по всей Беларуси».