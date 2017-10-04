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10. 04. 2017

МВД: минчанин избил до смерти своего дядю в Ляховичах

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство, произошедшее на днях в Ляховичах (Брестская обл.). В качестве подозреваемого проходит 29-летний племянник убитого, житель Минска. Мужчина задержан, сообщили в МВД.

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По информации Министерства внутренних дел, труп мужчины 1972 года рождения со следами побоев был обнаружен в его собственной квартире в Ляховичах. Судмедэксперты предварительно установили, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.
 
На данный момент известно, что убийство произошло вечером 6 апреля. Житель Ляховичей распивал спиртные напитки со своим племянников. Между ними произошла ссора, которая закончилась тем, что минчанин избил до смерти родственника.
 
Подозреваемый в совершении преступления задержан.
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