МВД: минчанин избил до смерти своего дядю в Ляховичах

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство, произошедшее на днях в Ляховичах (Брестская обл.). В качестве подозреваемого проходит 29-летний племянник убитого, житель Минска. Мужчина задержан, сообщили в МВД.
новость
новость
Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство, произошедшее на днях в Ляховичах (Брестская обл.). В качестве подозреваемого проходит 29-летний племянник убитого, житель Минска. Мужчина задержан, сообщили в МВД.
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...