В Волковыске пьяный мужчина пытался угнать "Жигули" без аккумулятора

В Волковыске пьяный мужчина попытался угнать «Жигули», но в машине не оказалось аккумулятора. В отношении незадачливого угонщика возбудили уголовное дело, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
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В Волковыске пьяный мужчина попытался угнать «Жигули», но в машине не оказалось аккумулятора. В отношении незадачливого угонщика возбудили уголовное дело, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...