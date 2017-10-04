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10. 04. 2017

В Волковыске пьяный мужчина пытался угнать "Жигули" без аккумулятора

В Волковыске пьяный мужчина попытался угнать «Жигули», но в машине не оказалось аккумулятора. В отношении незадачливого угонщика возбудили уголовное дело, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Ночью 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из Волковыска в одну из ближайших деревень. Часть пути он прошел пешком. а оставшуюся захотел проехать на машине. Для этого он решил угнать ВАЗ 2106, который стоял в безлюдном месте.
 
Молодой человек приблизился к машине и увидел, что в замке зажигания находятся ключи. Он разбил стекло водительской двери, проник в салон и попытался завести двигатель, но безуспешно. Тогда парень решил завести машину с наката, спустив ее с горки, но и тогда мотор не запустился. Неудавшийся угонщик бросил «Жигули» и ушел. Как оказалось позже, в машине не было аккумулятора.
 
Автомобиль вернули владельцу, а в отношении сельчанина возбудили уголовное дело за угон.
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