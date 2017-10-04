В ближайшие месяцы Лукашенко намерен встретиться с лидером КНР

В ближайшие месяцы белорусский лидер Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
В ближайшие месяцы белорусский лидер Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...