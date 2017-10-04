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10. 04. 2017

В ближайшие месяцы Лукашенко намерен встретиться с лидером КНР

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В ближайшие месяцы белорусский лидер Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

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В понедельник Александр Лукашенко встретился с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. Переговоры прошли в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В пресс-службе отметили, что во время встречи им  предстоит рассмотреть весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, в том числе и вопросы безопасности.
 
Го Шэнкунь передал Александру Лукашенко приветствие и самые добрые пожелания от Си Цзиньпина. Также он отметил хорошие темпы развития белорусской экономки и стабильность в обществе. «Как друзья и партнеры, мы рады этому», - подчеркнул китайский гость.
 
В предыдущий раз белорусский лидер посещал Китай в конце сентября 2016 года. Тогда в ходе его визита в Поднебесную было заключено потенциальных, возможных и реальных контрактов на 11 млрд долларов.
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