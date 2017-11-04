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11. 04. 2017

В Беларуси пока не приняли решение о монетизации работы Skype и Viber

Решение о монетизации работы Viber, Skype и других популярных месседжеров в Беларуси пока не принято. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков.

По словам чиновника, сейчас во всем мире ведутся разговоры о монетизации месседжеров, но оптимального решения и единого подхода пока нет. «Мы будем двигаться совместно с решениями других стран», - цитирует его БелТА.
 
«В некоторых странах в борьбе за рынок замедляют трафик, чтобы ухудшить качество, чтобы заставить мессенджеров пойти на договорные отношения с операторами связи. В некоторых странах, как в России, принимают решения, обязывающие хранить данные абонентов на территории страны», - сказал он.
 
Сергей Попков заявил, что решение должно устроить все стороны, в том числе общество. Операторы связи вкладывают серьезные деньги в развитие технологий, а мессенджеры используют существующие ресурсы. По его словам, люди «конечно, привыкли к бесплатным услугам, но они могут закончиться, если прекратится развитие сети».
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