Под Иваново компания молодых людей на Audi перевернулась в кювете

Ночью 10 апреля в Ивановском районе компания молодых людей, которая ехала в автомобиле Audi 100, вылетела в кювет и многократно перевернулась. В результате ДТП пострадала 19-летний парень, который был пьян и не пристегнулся ремнем безопасности.

В ГАИ Брестской области сообщили подробности ночного происшествия в Ивановском районе. Во втором часу ночи в больницу обратился 19-летний житель Ляховичей, который сказал врачам, что пострадал в драке. Но медики выяснили, что парень получил травмы в ДТП.

Предварительно установлено, что авария произошла около 00:30 на автодороге Застружье – Новолучки. За рулем автомобиля Audi находился 23-летний житель Ляховичей. Он выбрал небезопасную скорость движения, потерял управление и съехал в правый по ходу движения кювет, где машина многократно перевернулась.

19-летний пассажир находился в нетрезвом состоянии и не был пристегнут. Он получил телесные повреждения. Водитель и другой пассажир не пострадали.