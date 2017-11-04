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11. 04. 2017

Под Иваново компания молодых людей на Audi перевернулась в кювете

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Ночью 10 апреля в Ивановском районе компания молодых людей, которая ехала в автомобиле Audi 100, вылетела в кювет и многократно перевернулась. В результате ДТП пострадала 19-летний парень, который был пьян и не пристегнулся ремнем безопасности.

В ГАИ Брестской области сообщили подробности ночного происшествия в Ивановском районе. Во втором часу ночи в больницу обратился 19-летний житель Ляховичей, который сказал врачам, что пострадал в драке. Но медики выяснили, что парень получил травмы в ДТП.
 
Предварительно установлено, что авария произошла около 00:30 на автодороге Застружье – Новолучки. За рулем автомобиля Audi находился 23-летний житель Ляховичей. Он выбрал небезопасную скорость движения, потерял управление и съехал в правый по ходу движения кювет, где машина многократно перевернулась.
 
19-летний пассажир находился в нетрезвом состоянии и не был пристегнут. Он получил телесные повреждения. Водитель и другой пассажир не пострадали. 
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