22 марта белорусы выйдут на республиканский субботник

22 марта в Беларуси пройдет республиканский субботник. Эта дата назначена соответствующим постановлением правительства №270 от 11.04.2017 года, сообщили сегодня в пресс-службе Совмина.
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22 марта в Беларуси пройдет республиканский субботник. Эта дата назначена соответствующим постановлением правительства №270 от 11.04.2017 года, сообщили сегодня в пресс-службе Совмина.
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...