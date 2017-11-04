22 марта белорусы выйдут на республиканский субботник

22 марта в Беларуси пройдет республиканский субботник. Эта дата назначена соответствующим постановлением правительства №270 от 11.04.2017 года, сообщили сегодня в пресс-службе Совмина.

Органам госуправления и государственным организациям, местным органам власти и иным организациям рекомендуется на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах или принять участие в благоустройстве и приведении в порядок историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовке детских лагерей к летнему сезону.

Заработанные за этот субботник деньги будут перечислены в облисполкомы и Мингорисполком. Те в свою очередь перечислят 50% денежных средств Министерству финансов. Оставшиеся 50% будут направлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских лагерей к летнему сезону.

«Удержание нанимателями денежных средств из зарплаты работников, для которых 22 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников», - отметили в пресс-службе правительства.