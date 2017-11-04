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11. 04. 2017

На стройке под Петербургом белорус упал с высоты 48 метров и погиб

52-летний строитель из Барановичей выпал из кабины башенного крана и погиб на стройке в Ленинградской области. Трагическое происшествие случилось в понедельник, 10 апреля, на строительном объекте в деревне Лаврики Всеволожского района.

По информации российских СМИ, мужчина по какой-то причине выпал из кабины башенного крана и, пролетев 48 метров, разбился насмерть. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.
 
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели белоруса. Сообщается, что крановщик решил протереть стекла кабины с внешней стороны и не удержал равновесие. Спустя несколько дней мужчине должно было исполниться 53 года.
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