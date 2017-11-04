На стройке под Петербургом белорус упал с высоты 48 метров и погиб

52-летний строитель из Барановичей выпал из кабины башенного крана и погиб на стройке в Ленинградской области. Трагическое происшествие случилось в понедельник, 10 апреля, на строительном объекте в деревне Лаврики Всеволожского района.
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52-летний строитель из Барановичей выпал из кабины башенного крана и погиб на стройке в Ленинградской области. Трагическое происшествие случилось в понедельник, 10 апреля, на строительном объекте в деревне Лаврики Всеволожского района.
Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...