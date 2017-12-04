В I квартале в организациях Беларуси выявили 50 тыс. нарушений охраны труда

В январе-марте 2017 года в организациях Беларуси выявили более 51,8 тысячи нарушений и норм по охране труда. Их зафиксировали мобильные группы по оказанию руководителям и специалистам помощи в обеспечении безопасных условий труда работников.

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По данным Департамента госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты, в первом квартале мобильные группы осуществили более 4 тысяч проверок в организациях агропромышленного комплекса, в строительстве и других сферах деятельности. По их итогам в местные органы власти для принятия мер реагирования было направлено более 1,5 тыс. информаций о нарушениях требований безопасности, в органы прокуратуры - свыше 700.

Сейчас таких мобильных групп насчитывается 169. Они были созданы в 2005 году для оказания помощи организациям АПК во время массовых сельскохозяйственных работ в обеспечении безопасности труда. Они доказали свою эффективность в профилактике нарушений охраны труда и в 2010 году были созданы в помощь организациям строительной отрасли, а позже - и других сферах деятельности.