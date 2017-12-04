В Орше девушку оштрафовали за онлайн-трансляцию в "Одноклассниках"

Жительницу Орши оштрафовали на 230 долларов за онлайн-трансляцию в «Одноклассниках», которую она устроила, чтобы помочь бездомным животным. Девушку признали виновной в незаконном изготовление и распространение продукции СМИ, неповиновении милиции и незаконном проникновении на охраняемый объект.

Жительница Орши Юлия Малышева находится в декретном отпуске, в редакциях СМИ не работает. Она рассказала, что записала видео, чтобы привлечь внимание общественности к ужасным условиям содержания бездомных животных в местном пункте отлова.

21 марта девушка с другими волонтерами находилась на спецавтобазе, где содержат бездомных собак. Сотрудники автобазы потребовали покинуть территорию и вызвали милицию. Прибывший на место участковый инспектор потребовал, чтобы девушка прекратила видеосъемку, заявив, что «при ведении административного процесса видео-, аудиосъемка запрещена», но она отказалась это делать.

В результате семь волонтеров забрали в милицейский участок, где на них составили протоколы. Все они получили штрафы от 10 до 25 базовых величин, а больше всех – девушка, которая вела видеосъемку и выложила ее на своей странице в «Одноклассниках».