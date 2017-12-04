В Орше девушку оштрафовали за онлайн-трансляцию в "Одноклассниках"

Жительницу Орши оштрафовали на 230 долларов за онлайн-трансляцию в «Одноклассниках», которую она устроила, чтобы помочь бездомным животным. Девушку признали виновной в незаконном изготовление и распространение продукции СМИ, неповиновении милиции и незаконном проникновении на охраняемый объект.
Жительница Орши Юлия Малышева находится в декретном отпуске, в редакциях СМИ не работает. Она рассказала, что записала видео, чтобы привлечь внимание общественности к ужасным условиям содержания бездомных животных в местном пункте отлова.
21 марта девушка с другими волонтерами находилась на спецавтобазе, где содержат бездомных собак. Сотрудники автобазы потребовали покинуть территорию и вызвали милицию. Прибывший на место участковый инспектор потребовал, чтобы девушка прекратила видеосъемку, заявив, что «при ведении административного процесса видео-, аудиосъемка запрещена», но она отказалась это делать.
В результате семь волонтеров забрали в милицейский участок, где на них составили протоколы. Все они получили штрафы от 10 до 25 базовых величин, а больше всех – девушка, которая вела видеосъемку и выложила ее на своей странице в «Одноклассниках».
Суд признал, что онлайн-трансляция на странице в социальной сети — это материал СМИ, пишут «Белорусские новости»
. В своем решении суд назвал Малышеву журналистом, хотя она таковой нее является. В итоге жительницу Орши приговорили к штрафам на 46 базовых величин (почти 530 долларов), в том числе на 20 БВ (260 рублей) за незаконное изготовление и распространение продукции средства массовой информации.