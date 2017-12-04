Брестчанин пытался обменять в банке 3 фальшивые купюры по $100

Житель Бреста попытался обменять в одном из отделений банка фальшивые 300 долларов. 11 апреля 48-летний мужчина пришел в банк и предъявил к обмену три купюры по 100 долларов, сообщили в областном управлении Государственного комитета судебных экспертиз.

Кассир засомневалась в подлинности этих банкнот, и она обратилась в милицию. Мужчина заявил, что эти купюры он приобрел в обменных пунктах в Украине и даже не догадывался, что они могут быть фальшивыми. Деньги передали на экспертизу, которая установила, что купюры были распечатаны на принтере.

По данному факту возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.