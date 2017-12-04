В Ляховичском районе мужчина поел сморчков и попал в реанимацию

В Ляховичском районе 54-летний мужчина попал в реанимацию после того, как поел весенних грибов – сморчков. Об этом сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пострадавший сейчас проходит лечение в Ляховичской районной больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчина рассказал, что перед употребления сморчков, которых сам насобирал в лесу, он их вымочил, проварил и обжарил. Вскоре у мужчины началась сильная рвота. С диагнозом «острое отравление грибами» пострадавшего положили в реанимацию.

Специалисты напоминают, что при подозрении на отравление грибами нужно срочно обратиться к врачу.