В Ляховичском районе мужчина поел сморчков и попал в реанимацию

В Ляховичском районе 54-летний мужчина попал в реанимацию после того, как поел весенних грибов – сморчков. Об этом сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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В Ляховичском районе 54-летний мужчина попал в реанимацию после того, как поел весенних грибов – сморчков. Об этом сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.