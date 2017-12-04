Пограничники Украины задержали белорусов-"сталкеров" по пути в Припять

Украинские пограничники задержали 10 любителей экстремального туризма, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Двух белорусов, шесть россиян и двух украинцев задержали по пути в город Припять.
Украинские пограничники задержали 10 любителей экстремального туризма, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Двух белорусов, шесть россиян и двух украинцев задержали по пути в город Припять.
Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.