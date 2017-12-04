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12. 04. 2017

Пограничники Украины задержали белорусов-"сталкеров" по пути в Припять

Украинские пограничники задержали 10 любителей экстремального туризма, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Двух белорусов, шесть россиян и двух украинцев задержали по пути в город Припять.

Как сообщили в Государственной погранслужбе Украины, пограничники Житомирского отряда совместно с полицией задержали молодых людей на Киевщине. Они пояснили, что познакомились в интернете и спланировали поездку в зону отчуждения с целью экстремального туризма.
 
Правоохранители составили в отношении задержанных процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
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