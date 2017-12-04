ДТП по Крупками: пьяный бесправник на Skoda сбил двух пешеходов

11 апреля 2017 года в Крупском районе Минской области пьяный водитель Skoda Octavia сбил двух человек, которые шли по краю дороги. Мужчина умер в машине скорой помощи, а травмированную женщину доставили в больницу, сообщает управление ГАИ МВД Беларуси.

Как установили инспекторы, дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:15 недалеко от деревни Гумны в Крупском районе. 51-летний минчанина за рулем Skoda наехал на мужчину и женщину, в результате чего они получили тяжелые травмы.

Оказалось, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому у него не было водительского удостоверения. Его лишили прав до 2019 года за нетрезвое вождение. ГАИ проводит проверку по факту случившегося.