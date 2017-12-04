Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 18:57
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
12. 04. 2017

ДТП по Крупками: пьяный бесправник на Skoda сбил двух пешеходов

Источник фото: МВД

11 апреля 2017 года в Крупском районе Минской области пьяный водитель Skoda Octavia сбил двух человек, которые шли по краю дороги. Мужчина умер в машине скорой помощи, а травмированную женщину доставили в больницу, сообщает управление ГАИ МВД Беларуси.

Как установили инспекторы, дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:15 недалеко от деревни Гумны в Крупском районе. 51-летний минчанина за рулем Skoda наехал на мужчину и женщину, в результате чего они получили тяжелые травмы.
 
Оказалось, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому у него не было водительского удостоверения. Его лишили прав до 2019 года за нетрезвое вождение. ГАИ проводит проверку по факту случившегося.
Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.