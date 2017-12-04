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12. 04. 2017

Данкверт предложил завести дело на Минсельхозпрод Беларуси

Источник фото: rg.ru

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. По его мнению, так нужно поступить за то, что белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по обнаружению санкционных продуктов на границах республики с Евросоюзом и России.

В интервью RNS Сергей Данкверт заявил, что ветеринарные и фитосанитарные службы России и Беларуси должны вместе принимать меры при выявлении санкционной продукции. «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», - отметил он и добавил, что это и является косвенным показателем заинтересованности Минсельхозпрода.
 
Глава Россельхознадзора считает, что таким образом белорусская сторона «потворствует проникновению санкционных продуктов в Россию». По словам Данкверта, уголовное дело должно быть возбуждено против Минсельхозпрода Беларуси «в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было».
 
Стоит отметить, что сейчас МВД Беларуси продолжает проверку по делу о нанесении сотрудниками Россельхознадзора ущерба интересам республики в результате ограничения реализации белорусской продукции в России. «Ущерб нанес и лично Данкверт», - заявлял ранее генеральный прокурор Александр Конюк.
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