Данкверт предложил завести дело на Минсельхозпрод Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. По его мнению, так нужно поступить за то, что белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по обнаружению санкционных продуктов на границах республики с Евросоюзом и России.

В интервью RNS Сергей Данкверт заявил, что ветеринарные и фитосанитарные службы России и Беларуси должны вместе принимать меры при выявлении санкционной продукции. «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», - отметил он и добавил, что это и является косвенным показателем заинтересованности Минсельхозпрода. Глава Россельхознадзора считает, что таким образом белорусская сторона «потворствует проникновению санкционных продуктов в Россию». По словам Данкверта, уголовное дело должно быть возбуждено против Минсельхозпрода Беларуси «в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было». Стоит отметить, что сейчас МВД Беларуси продолжает проверку по делу о нанесении сотрудниками Россельхознадзора ущерба интересам республики в результате ограничения реализации белорусской продукции в России. «Ущерб нанес и лично Данкверт», - заявлял ранее генеральный прокурор Александр Конюк.