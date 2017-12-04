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12. 04. 2017

Делегацию Европарламента не пустили на БелаАЭС: комментарий МИД

Дмитрий Мирончик Источник фото: Sputnik

Накануне стало известно, что четырех членов Европарламента не пустили на площадку строительства белорусской АЭС. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали этот инцидент и подчеркнули, что подобные визиты спонтанно не готовятся.

Белорусскую АЭС собирались посетить литовские европарламентарии Пятрас Ауштрявичюс, Альгирдас Саударгас, Бронис Ропе, а также Ребекка Харм из Германии.
 
«Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями власти, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце», - рассказал в интервью BNS Ауштрявичюс.
 
По словам евродепутата, они собирались приехать в Беларусь 20 апреля и обратились с соответствующим вопросом к белорусским дипломатам на прошлой неделе. В понедельник они получили отрицательный ответ.
 
Сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал заявление Ауштрявичюса. Он подтвердил, что просьбу евродепутатов об организации поездки в Островец и посещении площадки строительства они действительно получали.
 
«МИД приступил к проработке этого вопроса при том понимании, что подобные визиты спонтанно не готовятся», - отметил он. Также Мирончик сообщил, европарламентариям было сделано встречное предложение. А разглашение рабочих деталей переговоров до завершения консультаций МИД считает неуместным.
 
«Такие действия депутатов Европейского парламента дают повод для сомнений в искренности их намерений и готовности к конструктивному и уважительному диалогу с белорусской стороной», - заключил он.
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