Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 21:22
+10°C
Завтра +9°C
+10°C
Завтра +9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,01
12. 04. 2017

Предложения об упрощении ведения бизнеса в Беларуси вынесли на обсуждение

Источник фото: РБК

12.07.2017 года на Национальном правовом интернет-портале был выложен пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси. Предложения о либерализации бизнеса вынесены на общественное обсуждение, которое продлится месяц.

смотрите также Лукашенко обещает кардинальные решения по раскрепощению бизнеса
Пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси состоит из проектов декрета и нескольких указов. Как сообщил замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, ключевым изменением станет упрощение процедуры открытия бизнеса и его ведения. Также в Беларуси могут отменить плановые проверки бизнеса, ввести институт налоговых консультантов и ряд других новаций. Одновременно с этим предложено усилить ответственность владельцев бизнеса за соблюдение требований. 
 
Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что общественное обсуждение этих документов является оправданным и грамотным шагом. «Чем больше мы получим разумных предложений, тем взвешеннее и реальнее будут документы, и тем большую пользу мы получим от их внедрения», - подчеркнул он.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.