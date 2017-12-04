Предложения об упрощении ведения бизнеса в Беларуси вынесли на обсуждение

12.07.2017 года на Национальном правовом интернет-портале был выложен пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси. Предложения о либерализации бизнеса вынесены на общественное обсуждение, которое продлится месяц.

смотрите также Лукашенко обещает кардинальные решения по раскрепощению бизнеса

Пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси состоит из проектов декрета и нескольких указов. Как сообщил замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, ключевым изменением станет упрощение процедуры открытия бизнеса и его ведения. Также в Беларуси могут отменить плановые проверки бизнеса, ввести институт налоговых консультантов и ряд других новаций. Одновременно с этим предложено усилить ответственность владельцев бизнеса за соблюдение требований.

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что общественное обсуждение этих документов является оправданным и грамотным шагом. «Чем больше мы получим разумных предложений, тем взвешеннее и реальнее будут документы, и тем большую пользу мы получим от их внедрения», - подчеркнул он.