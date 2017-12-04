«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Минском 13 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила дневной рейс из Москвы в Минск, запланированный на 13 апреля. Такая информация появилась на сайте аэропорта Шереметьево.
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила дневной рейс из Москвы в Минск, запланированный на 13 апреля. Такая информация появилась на сайте аэропорта Шереметьево.
Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.