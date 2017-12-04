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12. 04. 2017

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Минском 13 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила дневной рейс из Москвы в Минск, запланированный на 13 апреля. Такая информация появилась на сайте аэропорта Шереметьево.

В соответствии с данными онлайн-табло аэропорта, рейс SU1842 вылетом в 16.10 из Москвы отменен. Таким образом, обратный рейс SU1843 в 18.30 из Минска в Шереметьево также не будет выполнен. Причина отмены не известна.
 
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