Вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет документов, также касающихся развития евразийской интеграции. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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Вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет документов, также касающихся развития евразийской интеграции. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Только взрослый, умный, предусмотрительный и добрый человек может выстрелить себе в ногу из игрушечного пистолета, перед тем как стрелять в кота, чтобы понять, что идея была говно, а кота лучше погладить и дать еды.