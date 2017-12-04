Лукашенко подписал с Таможенным кодексом ЕАЭС пакет документов

Вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет документов, также касающихся развития евразийской интеграции. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Пакет документ включает в себя договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, нормы которого направлены на углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между ЕАЭС и мировым сообществом. В пресс-службе уточнили, что подписанные Александром Лукашенко документы касаются международной деятельности, в том числе начала переговоров о свободной торговле с рядом стран: Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом.

«Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами», - отметили в президентской пресс-службе.