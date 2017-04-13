Пакет документов по раскрепощению бизнеса вынесли на обсуждение

В Беларуси на общественное обсуждение представлены предложения, которые касаются упрощения условий ведения предпринимательской деятельности. Пакет документов появился на Национальном правовом интернет-портале вчера, 12.07.2017 года.
новость
новость
В Беларуси на общественное обсуждение представлены предложения, которые касаются упрощения условий ведения предпринимательской деятельности. Пакет документов появился на Национальном правовом интернет-портале вчера, 12.07.2017 года.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.