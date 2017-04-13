Пакет документов по раскрепощению бизнеса вынесли на обсуждение

В Беларуси на общественное обсуждение представлены предложения, которые касаются упрощения условий ведения предпринимательской деятельности. Пакет документов появился на Национальном правовом интернет-портале вчера, 12.07.2017 года.

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Общественное обсуждение предложений о либерализации бизнеса в Беларуси продлится месяц. В течение этого срока будут приниматься самые разные предложения и замечания. Пакет документов представляет собой один декрет и несколько указов.

Заместитель руководителя Администрации президента Валерий Мицкевич отметил, что ключевым изменением станет упрощение процедуры открытия и ведения бизнеса. В Беларуси могут убрать плановые проверки коммерческих предприятий, ввести институт налоговых консультантов. Вместе с этим планируется усилить ответственность бизнесменов за соблюдение требований.

Обсуждение этих документов является оправданным и грамотным шагом, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. «Чем больше мы получим разумных предложений, тем взвешеннее и реальнее будут документы, и тем большую пользу мы получим от их внедрения», - подчеркнул он.