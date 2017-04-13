Глава Россельхознадзора объявил личный бойкот белорусскому творогу

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт заявил, что перестал употреблять белорусский творог после обвинений, выдвинутых против него президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также чиновник сообщил о выявлении новых нарушения в белорусской продукции.

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«Когда Александр Григорьевич сказал, что «у вас полный холодильник белорусских продуктов», я пришел и обнаружил шесть пачек белорусского творога у жены, - рассказал Данкверт в интервью RNS . - Я сказал жене, что это неприемлемо, потому что кто-то знает, что у нас в холодильнике. Он уточнил, что с тех пор в его доме больше нет белорусского творога.

Также глава Россельхознадзора рассказал, что они продолжают выявлять нарушения в продукции, импортированной из Беларуси. На днях ему принесли докладную записку на продукцию трех белорусских предприятий.

«Эти три предприятия фигурируют на закрытие по причине допущенных серьезных нарушений. Я все это приостановил пока, до окончания инспекции. Как закончим — будем принимать решение», - отметил он, но не стал говорить названия этих предприятий.