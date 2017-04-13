МИД рекомендует белорусам не покидать курортные зоны в Египте

В Министерстве иностранных дел Беларуси дали гражданам рекомендацию не покидать курортные зоны в Египте. Об этом на брифинге в четверг, 13 апреля, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
В Министерстве иностранных дел Беларуси дали гражданам рекомендацию не покидать курортные зоны в Египте. Об этом на брифинге в четверг, 13 апреля, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.