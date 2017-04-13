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13. 04. 2017

МИД рекомендует белорусам не покидать курортные зоны в Египте

В Министерстве иностранных дел Беларуси дали гражданам рекомендацию не покидать курортные зоны в Египте. Об этом на брифинге в четверг, 13 апреля, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Дмитрий Мирончик напомнил, что 9 апреля в городах Танта и Александрия прошла серия терактов, в связи с чем власти Египта объявили чрезвычайное положение в стране. МИД подтвердил действующие с 2014 года рекомендации: белорусам, которые сейчас отдыхают в Египте или собираются посетить эту страну, следует воздержаться от поездок за пределы курортных зон. Также туристам следует проявлять повышенную осмотрительность за пределами отелей.
 
В Вербное воскресенье в Танте и Александрии произошло три террористических акта, в результате которых погибло более 40 человек и еще минимум 100 получили ранения. Два взрыва прогремели в церквях во время службы, еще один возле центра подготовки полицейских. На следующий день президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении чрезвычайного положения на три месяца в связи с атаками террористов.
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