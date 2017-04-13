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13. 04. 2017

Миграционные карты отменят для некоторых иностранцев – МИД Беларуси

В скором времени иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь не с целью транзита в Россию, освободят от заполнения миграционных карт. Таковы итоги заседания белорусско-российской рабочей группы рабочей группы, которое состоялось на прошлой неделе. На нем стороны обсудили вопрос создания единого миграционного пространства.

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Беларусь и Россия подписали протокол, который вносит изменения и дополнения в межправительственные соглашения об использовании миграционной карты единого образца, сообщил на брифинге 13 апреля пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.
 
После ратификации документа требования к заполнению миграционной карты изменятся. Ее нужно будет заполнять при въезде в Беларусь лишь тем иностранным гражданам, которые едут через нашу страну транзитом в Россию. А тех, кто прибывает исключительно в Беларусь, избавят от этой процедуры.
 
Кроме того, сейчас Беларусь и Россия обсуждают возможность взаимного признания виз и других разрешений на въезд, прежде всего для целей транзита.
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Беларусь
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