В Беларуси задержали крупного бизнесмена Виталия Арбузова

13 апреля 2017 года стало известно, что накануне правоохранительные органы задержали одного из самых крупных бизнесменов Беларуси Виталия Арбузова. Совладелец холдинга Fenox Global Group подозревается в уклонении от уплаты налогов.
новость
новость
13 апреля 2017 года стало известно, что накануне правоохранительные органы задержали одного из самых крупных бизнесменов Беларуси Виталия Арбузова. Совладелец холдинга Fenox Global Group подозревается в уклонении от уплаты налогов.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.