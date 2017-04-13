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13. 04. 2017

В Беларуси задержали крупного бизнесмена Виталия Арбузова

13 апреля 2017 года стало известно, что накануне правоохранительные органы задержали одного из самых крупных бизнесменов Беларуси Виталия Арбузова. Совладелец холдинга Fenox Global Group подозревается в уклонении от уплаты налогов.

«О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — заявил TUT.by источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что в отношении бизнесмена Виталия Арбузова возбудили уголовное дело по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) УК РБ.
 
Также правоохранители задержали некоторых других сотрудников компании, в том числе бывших. 
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