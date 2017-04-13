В Несвиже мошенница выманила у людей более 25 тыс. долларов

В Несвиже 46-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманным путем завладела деньгами граждан на сумму более 25 тысяч долларов и стала фигуранткой ряда уголовных дел, сообщает УСК по Минской области.
В Несвиже 46-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманным путем завладела деньгами граждан на сумму более 25 тысяч долларов и стала фигуранткой ряда уголовных дел, сообщает УСК по Минской области.
- Соседи не жалуются когда ты с перфоратором работаешь?
- Да не, я ночью, когда все спят.