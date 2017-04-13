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13. 04. 2017

В Несвиже мошенница выманила у людей более 25 тыс. долларов

Источник фото: Следственный комитет

В Несвиже 46-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманным путем завладела деньгами граждан на сумму более 25 тысяч долларов и стала фигуранткой ряда уголовных дел, сообщает УСК по Минской области.

По данным Несвижского РОСК, Светлана Шкода осуществляла противоправную деятельность длительный период, начиная с 2007 года. В это время она была индивидуальным предпринимателем и, пользуясь доверчивостью коллег, брала товар якобы для последующей его продажи, обещая вернуть деньги.
 
Также женщина брала деньги в долг под предлогом развития бизнеса и дорогостоящих покупок, в том числе автомобилей. Она писала кредиторам расписки, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.
 
На данный момент следователи располагают данными о 10 фактах мошеннических деяний этой женщины, но полагают, что потерпевших может быть гораздо больше. В связи с этим они просят обращаться всех, кто пострадал от мошенницы, в Несвижский РОСК или звонить по телефонам: 8(01770) 5-92-64, 8(029) 389-79-46.
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