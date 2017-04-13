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13. 04. 2017

В Могилеве умерла 4-летняя девочка, избитая сожителем матери

Врачам не удалось спасти четырехлетнюю девочку из деревни Амховая-1 Могилевского района, которую до потери сознания избил сожитель матери и бросил одну дома. Об этом сегодня сообщили в Могилевской областной детской больнице, куда ранее госпитализировали малышку.

Рано утром 31 марта скорая помощь доставила 4-летнюю девочку в бессознательном состоянии и с серьезными травмами в медучреждение. Ее состояние было очень тяжелым. Врачи сделали девочке трепанацию черепа, но она так и выжила, пишет  TUT.by
 
В отношении 26-летнего мужчины, который избил ребенка, возбудили уголовное дело. Как ранее сообщал Телеграф, вечером 30 марта малышка оставалась дома с сожителем матери, пока та была на работе. Мужчина сильно избил девочку «из-за того, что она не слушалась» и ушел из дома, оставив девочку одну на всю ночь.
 
Утром он вернулся домой и обнаружил ребенка без сознания. Тогда и вызвал скорую помощь.
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