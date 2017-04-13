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13. 04. 2017

Милиция задержала грабителей, пытавшихся утопить в озере похищенное авто

Трое мужчин угнали в одном из дворов Минска «Жигули», съездили в Пуховичский район, чтобы ограбить дом, а когда автомобиль заглох по дороге, хотели утопить его в озере. Однако осуществить задуманное им помешали сотрудники милиции, сообщили 13 апреля в ГУВД Мингорисполкома.

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Ночью в одном из дворов столицы трое ранее судимых мужчин (19, 25 и 35 лет) вскрыли «Жигули», но уехать на нем не смогли, поскольку в машине не было аккумулятора. Затем они попытались проникнуть в «Таврию», но безуспешно, после чего они заметили припаркованный недалеко ВАЗ-21036. Последнюю машину им удалось завести, и на ней компания направилась в Пуховичский район.
 
Мужчины проникли в один из дачных домов и похитили телевизор, одежду, алкоголь, музыкальный центр, картину и другое имущество, которое позднее продали в Слуцком районе. Однако по дороге машина заглохла из-за поломки, и мужчины приняли решение избавить от нее, утопив в ближайшем озере. Совершить это им помешали милиционеры.
 
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся в в изоляторе временного содержания.
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