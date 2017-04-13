В Минске ГАИ готова выделить на проезжей части полосы для велосипедистов

В Минске ГАИ может выделить отдельные полосы для движения велосипедистов по проезжей части. Об этом сообщила директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская.

По ее словам, столичная Госавтоинспекция готова реализовать пилотный проект, где для велосипедистов выделят часть проезжей части улицы. Одновременном с этим планируется ввести ограничение скорости для автомобилистов.

«Рассчитываем запустить проект уже в этом году. Конечно, в единственном таком участке на весь Минск большого смысла нет. Однако и велопереезды в столице тоже запускались осторожно: сначала на окраине города, потом на главных проспектах. И сегодня они доказали свою эффективность», - рассказала Анастасия Янчевская в интервью «Минск-Новости»

Она пояснила, что сейчас у велосипедистов возникает много конфликтов с пешеходами: «одни хотят без опаски гулять по городу, а другие — без лишних препятствий по нему ездить».

«Столичные власти готовы к конструктивному разговору с представителями велосообщества. Сейчас приходит понимание того, что ПДД нужно пересматривать и велосипедисту не место на тротуаре», - отметила Янчевская.