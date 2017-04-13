Сеанс "любви" по скайпу закончился для минчанина вымогательством $100

В последнее время вымогательство стало популярным видом преступлений в интернете. В 2016 году в Минске милиция зарегистрировала 17 случаев, когда преступники требовали денег под угрозой распространения сведений интимного характера. В 2017 году подобные факты не прекратились.

В ГУВД Мингорисполкома рассказали про схему действий злоумышленников. Мужчина знакомился на сайте Topface или в социальной сети «ВКонтакте» с девушкой. После непродолжительно переписки новая знакомая предлагала ему перейти в Skype и установить видеосвязь. При этом «девушка» говорила, что микрофон неисправен, поэтому общение будет беззвучным.

В Skype мужчина видел красивую девушку, которая начинала раздеваться. То же самое предлагалось сделать и мужчине. После сеанса «видеолюбви» связь резко обрывалась. Мужчина получал сообщение, что запись его самоудовлетворения будет разослана друзьям, если он не переведет на электронный кошелек 100 долларов.

В некоторых случаях мошенники требовали 200 долларов, 10 тысяч российский рублей. У кого-то в дополнение к первоначальной выплате они могли потребовать еще 50 долларов. Если жертва не переводила деньги, видеозапись попадала в интернет, но вскоре блокировалась администрацией сайта.

«Лучшим способом противостояния подобным вымогателям является собственная осторожность и осмотрительность. Следует всегда помнить, что по ту сторону экрана может оказаться совсем не тот человек, за которого он себя выдает. Поэтому дабы не стать жертвой «развода», попросту не доверяйте незнакомым людям и не соглашайтесь на авантюры, которые они могут предлагать», - отметили в ГУВД.